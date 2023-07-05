В Екатеринбурге загорелась кровля пятиэтажного жилого дома Фото: соцсети

В Екатеринбурге загорелась кровля пятиэтажного жилого дома, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области.

«Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание кровли пятиподъездного пятиэтажного жилого дома», - говорится в сообщении.

По оперативной информации, площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что в данный момент проводится эвакуация жителей. Информации о пострадавших не поступало.

Как писал сайт KP.RU, 4 июля в Химках Московской области начался крупный пожар на территории бывшей мебельной фабрики, где загорелся склад с лакокрасочными материалами.

Отмечалось, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение внутри здания на площади 400 квадратных метров.

Поздно ночью пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках был локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

Напомним, 24 июня в Первоуральске Свердловской области загорелась кровля 5-этажного жилого дома на площади в 200 квадратных метров, было эвакуировано 65 человек.