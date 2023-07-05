Посол РФ Антонов: США запятнали себя позором, открыто поддерживая украинских нацистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США запятнали себя позором, открыто поддерживая украинских нацистов, об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Так дипломат прокомментировал пребывание в США представителей нацбатальона «Азов»* (*запрещен в РФ, признан террористической организацией) и встречи с ними в Конгрессе.

«Нельзя равнодушно смотреть на то, как в стране, внесшей вклад в разгром фашистской Германии, чествуют наследников Гитлера и Бандеры», - сказал Антонов.

Посол назвал это предательством памяти американцев, отдавших жизни в годы Второй мировой войны.

«Открытая поддержка украинских нацистов останется несмываемым пятном позора в истории Америки», - подчеркнул дипломат.

Антонов добавил, что террористы, совершившие множество преступлений в отношении русского населения на Донбассе, теперь «выступают в стенах некогда авторитетного Стэнфордского университета».

Как писал сайт KP.RU, 13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами сообщил, что цели СВО носят фундаментальный характер.

Глава государства добавил, что Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины.

В декабре 2022 года военкор Дмитрий Стешин объяснил, для чего Киев возрождает полк «Азов»*. Два батальона уже сформированы, третий на подходе.

Стешин напомнил, что было два полка. Один относился к теробороне с начала спецоперации. Второй – к Нацгвардии. Вот это как раз те, кто сидел в Мариуполе. А потом на «Азовсталь» их согнали. И там эти «герои» позорно сдались. «Отличная» история у возрождаемого воинского соединения.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин называл целями специальной военной операции - демилитаризацию и денацификацию Украины.

«Азов»* - запрещен в РФ, признан террористической организацией