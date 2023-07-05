Российские военные ударили по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона» Фото: Александр КОЦ

Российские военные нанесли ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам противника на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Огневому поражению подверглись места дислокации подразделений «Кракен» и 24-й мехбригады ВСУ в районе Торецка», - сказал Астафьев.

Офицер отметил, что артиллерия поразила пункт дислокации наемников «Грузинского легиона» в Константиновке, склад боеприпасов ВСУ и пять единиц автотехники противника.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре 2022 года Вооруженные силы России поразили штаб нацгвардии Украины и пункты дисклокации батальона «Кракен» в Харьковской области.

Отмечалось, что были поражены штаб 5-й бригады нацгвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования «Кракен» в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области.

24 апреля стало известно, что комплексом «Искандер» поразили пункт дислокации наемников киевского режима в Константиновке, удалось ликвидировать до 60 боевиков так называемого «Грузинского легиона».

Отмечалось, что среди них были те, кто причастен к зверским убийствам и истязаниям российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года.

Напомним, что 26 июня 2022 года российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы наемников.

В Минбороны РФ уточняли, что вторая ДРГ включала в себя только наемников из Грузии, входивших в «Грузинский легион». Среди ликвидированных были и причастные к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года.