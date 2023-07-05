Что произошло в ночь на 5 июля

Путин: Ситуация в экономике России развивается лучше прогнозов Фото: REUTERS

Ситуация в российской экономике развивается лучше, чем можно было прогнозировать ранее, это дает надежду на выполнение всех намеченных задач, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В России уровень безработицы составляет 3,1-3,2%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Число пострадавших увеличилось до 36 человек в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в СЦКК. Среди пострадавших оказались и дети: девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения.

В Киеве советскую скульптуру «Родина-мать» подсветили в цвета флага США, сообщили украинские СМИ. Таким способом украинские власти поздравили США с Днем независимости, который отмечался 4 июля.

США отказались от кандидатуры Бена Уоллеса на пост генсека НАТО из-за чрезмерной поддержки Украины со стороны британского министерства обороны.

Российские военные нанесли ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.