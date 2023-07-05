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НовостиПроисшествия5 июля 2023 4:26

Неподалеку от Харькова прогремели взрывы

О новых взрывах сообщили спустя несколько часов после аналогичного инцидента
Роман ПОЛОСИКОВ
Неподалеку от Харькова прогремели взрывы

Неподалеку от Харькова прогремели взрывы

Фото: REUTERS

Утром пятого июля стало известно о нескольких взрывах в пригороде Харькова, спустя несколько часов после такого же инцидента. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Местные власти объяснили взрывы работой украинской противовоздушной обороны. Во время взрывов сигналов воздушной обороны не прозвучало, в отличие от более ранних инцидентов.

Ранее сообщалось, что в районе Краматорска на подконтрольной Киеву части ДНР стало известно о нескольких взрывах. Воздушная тревога в тот момент была объявлена в четырех областях Украины.