В центре Екатеринбурга загорелась крыша жилого дома

Для ликвидации возгорания на кровле здания используется высотная техника Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В городе Екатеринбурге произошел пожар на кровле пятиэтажного жилого дома, охватив площадь в 300 квадратных метров. В настоящее время проводится эвакуация жителей., сообщает “КП-Екатеринбург”.

Уточняется, что по оперативной информации площадь пожара оценивается в 300 квадратных метров, и в настоящее время проводится эвакуация. К 06:57 местного времени пожарные смогли ограничить возгорание на площади 300 квадратных метров.

По информации издания "КП-Екатеринбург", для тушения пожара были привлечены 14 единиц техники и 41 специалист. На данный момент нет информации о пострадавших. Как сообщается, пожарные установили оперативный штаб возле дома.

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