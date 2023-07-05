Диетолог назвала ингредиенты, которые «портят» окрошку

Эксперт предупредил об опасности компонентов окрошки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В интервью радио Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова поделилась информацией о том, какие ингредиенты следует исключить при приготовлении окрошки, чтобы сделать блюдо более полезным.

По мнению эксперта, окрошка является отличным выбором для летнего супа, так как ее состав разнообразен и включает важные питательные вещества, такие как клетчатка, белки, сложные углеводы, витамины и минералы. Однако, она предупредила, что в окрошку часто добавляют вредные продукты

Круглова отметила, что если в окрошку добавить колбасные изделия, это приведет к увеличению количества насыщенных жиров в блюде. Она также указала на то, что избыток насыщенных жиров в рационе является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперт отметила, что регулярное употребление обработанного мяса, включая колбасу, может увеличить риск развития онкологических заболеваний кишечника.

Для того чтобы сделать окрошку полезной, диетолог рекомендует заменить колбасу на отварную говядину или мясо птицы. Она также отмечает, что более полезно заправлять окрошку кисломолочными напитками, а не квасом, а майонез лучше заменить белым йогуртом или нежирной сметаной.

Напомним, что ранее KP.RU писал о 10 лучших рецептах окрошки, о том, что наволочка вашей любимой подушки может представлять большую опасность, таинственной смерти звезды фитнеса Джо Линднера и новых неожиданных страхах людей, вроде боязни кур или остаться без мобильника.