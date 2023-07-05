Times: у НАТО есть всего один год, чтобы принять в альянс Украину Фото: REUTERS

У НАТО есть всего один год, чтобы принять Украину в альянс перед вероятной победой Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов. К такому выводу пришел обозреватель британского издания Times Роджер Бойес.

— На это у нее есть максимум год. Не только потому, что НАТО планирует отпраздновать свое 75-летие в 2024 году с должной пышностью, но и потому, что вашингтонский саммит в следующем году может стать последним "ура" Джо Байдена, — заявил журналист.

Бойес считает, что в случае прихода Трампа на пост президента США, Украине не стоит рассчитывать на нынешний уровень поддержки и военной помощи. По мнению обозревателя, руководству НАТО необходимо искать возможность ускоренного вступления Киева в альянс и предоставления ей гарантий, пока процесс не будет завершен.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Вильнюсе Украине будет послан «сильный сигнал поддержки», но в настоящий момент НАТО будет сосредотачиваться на поддержке Киева.