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НовостиОбщество5 июля 2023 5:11

«Ъ»: Минтранс изучает возможность введения допсбора с авиапассажиров

Данная мера предполагает создание запасного фонда поддержки пассажиров
Юлия ВАСИЛЬЕВА
«Ъ»: Минтранс изучает возможность введения допсбора с авиапассажиров

«Ъ»: Минтранс изучает возможность введения допсбора с авиапассажиров

Фото: Иван ВИСЛОВ

Минтранс обсуждает идею введения дополнительного сбора с авиапассажиров при покупке билетов на самолет в случае, если авиакомпания обанкротится или произойдет экстренная отмена рейса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, данная мера предполагает создание «резервного фонда поддержки пассажиров» в случае, если перевозчик обанкротится или рейс экстренно отменится.

Как стало известно, появление такой системы сборов будет проходить на базе единого оператора «Авиагарант», а источником гарантированного запаса финансовых средств станет «регулируемый сбор, который взимается при оформлении перевозки»

"Целью сбора является получение возмещения пассажиром за счет средств резервного фонда в случае отмены рейса или, например, банкротства перевозчика. Сейчас подобного механизма нет", - сообщает издание со ссылкой на источник в «Ростехе».