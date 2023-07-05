«Ъ»: Минтранс изучает возможность введения допсбора с авиапассажиров Фото: Иван ВИСЛОВ

Минтранс обсуждает идею введения дополнительного сбора с авиапассажиров при покупке билетов на самолет в случае, если авиакомпания обанкротится или произойдет экстренная отмена рейса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, данная мера предполагает создание «резервного фонда поддержки пассажиров» в случае, если перевозчик обанкротится или рейс экстренно отменится.

Как стало известно, появление такой системы сборов будет проходить на базе единого оператора «Авиагарант», а источником гарантированного запаса финансовых средств станет «регулируемый сбор, который взимается при оформлении перевозки»

"Целью сбора является получение возмещения пассажиром за счет средств резервного фонда в случае отмены рейса или, например, банкротства перевозчика. Сейчас подобного механизма нет", - сообщает издание со ссылкой на источник в «Ростехе».