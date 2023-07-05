Китай обвиняет США в превращении Тайваня в «пороховую бочку» Фото: REUTERS

Продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню превращают остров в «пороховую бочку» и подталкивают тайваньский народ к катастрофе. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

— Китай выступает категорически против продажи США оружия Тайваню и уже сделал американской стороне строгое представление. США игнорируют ключевые опасения Китая, грубо вмешиваются в его внутреннюю политику и намеренно нагнетают напряженность в Тайваньском проливе, — заявил Кэфэй.

Он также призвал США прекратить продажу оружия Тайваню и выполнять свое обещание не поддерживать независимость острова. Представитель Минобороны КНР подчеркнул, что в данный момент они идут по ошибочному и опасному пути.

Помимо этого Тань Кэфэй добавил, что китайская армия будет сохранять высокую степень боеготовности, чтобы защищать территориальную целостность и свой суверенитет, а также сохранить стабильность и поддерживать мир в Тайваньском проливе.

Ранее стало известно, что Минобороны Китая усилит военную подготовку из-за закупок Тайванем американского оружия. Также в оборонном ведомстве подчеркнули, что эти действия США — красная линия в отношениях Пекина и Вашингтона.