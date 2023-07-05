Белгородский губернатор Гладков сообщил о работе ПВО при обстреле города Валуйки

Фото: телеграм-канал Настоящий Гладков

В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ города Валуйки сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По информации Гладкова, система ПВО успела сработать, однако на земле есть разрушения. По предварительным данным, никто не пострадал, написал он в своем телеграм-канале.

При этом, в результате обстрела есть серьезные разрушения у двух частных домов и пяти автомобилей. Он также добавил, что обстрел с украинской стороны длился больше часа.

Напомним, 4 июля Вооруженные Силы Украины также обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО). В результате этого в Макеевке пострадали 25 человек, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.