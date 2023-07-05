Суд приговорил Дворкину к 17 годам колонии за убийство отца и нападение на детсад

Полина Дворкина на оглашении приговора Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский краевой суд приговорил к 17 годам лишения свободы Полину Дворкину, которую обвинили в убийстве своего отца, а также в нападении на группу в детском саду. Об этом krsk.kp.ru стало известно из зала суда.

Еще в марте 2022 года она хладнокровно застрелила своего отца, а после этого направилась в детский сад, планируя расстрелять мальчиков из группы «Карамельки». Тогда обезвредить обезумевшую девушку удалось трем воспитательницам.

Убийство отца и попытку нападения Дворкина совершила из-за ненависти к мужскому полу.

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