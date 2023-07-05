Марочко: ВСУ планируют изымать гражданские автомобили в Харьковской области Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины и ВСУ намерены изымать гражданские автомобили и прочую технику. Об этом рассказали РИА Новости со слов военного эксперта, подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко.

— По информации местных жителей, в Харьковской области начались совместные рейды украинских силовиков на частные предприятия и в фермерские хозяйства для получения информации по имеющейся у них технике и автотранспорту, — рассказал эксперт.

Также он добавил, что украинские силовики намерены использовать гражданскую технику и транспорт в военных целях. На данный момент по информации, сейчас ВСУ обращают большое внимание на грузовики, внедорожники, тягачи и экскаваторы.

Ранее Андрей Марочко рассказывал, что на Краснолиманском направлении у ВСУ сократилось количество западной техники. При этом он отметил, что украинские войска стали чаще использовать оружие советского производства.