Володин: Макрон привел Францию к саморазрушению и к порогу гражданской войны Фото: REUTERS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что французский президент Эммануэль Макарон своей политикой привел страну к саморазрушению и порогу гражданской войны.

"Страна сейчас оказалась на пороге гражданской войны… Макрон своими действиями привёл некогда сильную и стабильную страну к запуску процессов саморазрушения", — написал Володин в своем телеграм-канале.

Также Володин добавил, что Макарон снизил роль профсоюзов и ослабил партийную систему. В результате его действий с политического поля ушли голлиста и социалисты, обеспечивающие стабильность Пятой Французской республики. При этом, политическая система Франции теперь неустойчива к вызовам, резюмировал спикер Госдумы.

Напомним, во Франции вспыхнули беспорядки после того, как 27 июня, полицейский в парижском пригороде Нантере застрелил 17-летнего подростка. В некоторых городах на севере Франции введен комендантский час.