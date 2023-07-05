Российские военнослужащие взяли в плен чемпиона Украины по боксу Приходько Фото: REUTERS

Российские подразделения взяли в плен чемпиона Украины по боксу Андрея Приходько, служившего в националистическом подразделении «Кракен». Об этом сообщили РИА Новости после общения с пленным.

— До службы я занимался профессионально боксом – 15 лет стажа, имею такие регалии, как чемпион Украины, чемпион кубка Украины, мастер спорта, — рассказал пленный.

Он также поведал, что на службу пошел после недопонимания с тренером, а найти хорошую работу на Украине без военного билета нельзя. В плен же Приходько попал на Артемовском направлении при попытке его подразделения перейти в наступление из населенного пункта Часов Яр.

Также Приходько поведал, что боевики «Кракена» попросту заблудились и вышли на позиции российских военнослужащих. В ходе боя он получил ранение и не знает, что произошло с большинством его соратников.

Андрей Приходько рассказал и то, что бойцы ВСУ боятся ездить на танках Leopard, поскольку на них сразу начинается охота. По его мнению, почти любая техника украинских войск не способна прослужить долго.