Стартовали съемки фильма о легенде «Спартака» Фёдоре Черенкове

Фото: продюсерский центр "Сделано в "Дело"

Продюсерский центр Сергея Шишкарёва «Сделано в «Дело» приступил к съемкам биографического фильма о легендарном советском футболисте Фёдоре Черенкове. Главную роль исполнит актер Станислав Румянцев. Режиссером картины под рабочим названием «Федя. Народный футболист» выступает Николай Акелькин. Первые кадры были отсняты сегодня на площадке ВДНХ.

Фильм расскажет об одном из лучших отечественных футболистов двадцатого века, игроке сборной СССР и московского «Спартака», академия которого сегодня носит имя Фёдора Черенкова. Футболист – рекордсмен по числу матчей, проведенных за клуб, трижды чемпион СССР, дважды – лучший футболист страны, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года.

Кинолента о Фёдоре Черенкове станет первым масштабным проектом продюсерского центра «Сделано в «Дело», созданного в августе 2022 года. Основатель центра и болельщик московского «Спартака» Сергей Шишкарёв выступает в качестве генерального продюсера ленты.

«Мы делаем фильм для всей страны: не только для тех, кто любит футбол и помнит Фёдора Черенкова, но для тех, кому важно понимать, что такое дружба, взаимная поддержка и команда с большой буквы, о том, как надо побеждать», – сказал Сергей Шишкарёв. По его словам, съемочная команда уделяет большое внимание достоверности фильма и надеется, что Фёдор Черенков станет хорошим примером для воспитания молодежи.

Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарёв возглавляет Федерацию гандбола России, занимает пост вице-президента Олимпийского комитета России и входит в состав Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта. Кроме того, группа компаний «Дело» является соучредителем новороссийского футбольного клуба «Черноморец», а также спонсором нескольких гандбольных команд.