Число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 50 Фото: REUTERS

Число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС увеличилось до 50 человек. Об этом рассказали ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Найдены еще два тела, число погибших составило 50 человек. Еще 137 человек были госпитализированы, — подчеркнул источник.

Ранее KP.RU рассказывал, что по состоянию на пятое июля населенные пункты ниже Новой Каховки по течению Днепра остаются в воде. Спасатели ведут работы по ее откачиванию, но освобождение пока идет медленно. При этом ситуация уже стала менее напряженной.