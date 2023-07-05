Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июля 2023 6:36

Число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 50

Экстренные службы нашли еще два тела
Роман ПОЛОСИКОВ
Число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 50

Число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 50

Фото: REUTERS

Число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС увеличилось до 50 человек. Об этом рассказали ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Найдены еще два тела, число погибших составило 50 человек. Еще 137 человек были госпитализированы, — подчеркнул источник.

Ранее KP.RU рассказывал, что по состоянию на пятое июля населенные пункты ниже Новой Каховки по течению Днепра остаются в воде. Спасатели ведут работы по ее откачиванию, но освобождение пока идет медленно. При этом ситуация уже стала менее напряженной.