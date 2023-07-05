«Зарплата.ру»: более 60% россиян признают, что работа вредит их здоровью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Две трети россиян признаются, что работа негативно влияет на их здоровье. Чтобы минимизировать вред, 33% намерены уйти в другое место, а 16% вовсе сменить профессию. Но это более радикальные методы, 55% пока удается решить вопрос отпуском. Они отдыхают 2-3 раза в год. А 36% достаточно отдыха раз в год.

Как россияне снижают вред от работы:

Принимают БАДы или витамины - 39 %,

Занимаются спортом – 37 %,

Принимают лекарства – 25%,

Проходят профосмотр – 14%.

Чаще всего на проблемы со здоровьем жалуются юристы и строители, представители сферы образования, финансов, транспорта и промышленности, пишет Lenta.ru.

Больше всего люди страдают от сидячей работы – 60%. На второй строчке – чрезмерное напряжение – 40%, а замыкает тройку лидеров по жалобам – необходимость рано вставать – 38%.

Таковы результаты исследования, проведенного СК «Росгосстрах» и Исследовательским центром «Зарплата.ру».

Сидячая работа приводит к сутулости, а это не только некрасиво, но и вредно для здоровья, потому что при ней нарушается дыхание и деформируются внутренние органы, передает телеканал "360".

А из-за переутомления может развиться синдром хронической усталости. Это состояние, которое не облегчается отдыхом и не объясняется другими медицинскими причинами, поясняет "Известия" психолог, психотерапевт Юлия Солис.

Невролог, психотерапевт, к. м. н. Ольга Голубинская рассказала RT, что хроническая усталость может являться признаком целого ряда заболеваний, в том числе психических расстройств.