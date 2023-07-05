Венедиктов*: подвергшиеся нападению Милашина и Немов находятся в больнице в Москве Фото: Залина ТАТАРОВА

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Александр Немов, которые подверглись нападению со стороны неизвестных, на данный момент находятся в одном из московских медучреждений. Об этом заявил бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" (ликвидирована по решению владельцев) Алексей Венедиктов* в Telegram-канале.

По его словам, 5 июля 2023 года избитые журналистка и адвокат уже находятся в Москве.

"Адвокат Александр Немов и журналист "Новой газеты" Елена Милашина, которые были избиты накануне в Чечне, сейчас находятся в Москве в одной из московских больниц", - отмечается в публикации.

Напомним, 4 июля стало известно о том, что в Грозном журналистка и адвокат подверглись нападению со стороны неизвестных. Они направлялись в суд на заседание по делу Заремы Мусаевой.

Ранее Венедиктов* сообщил, что журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов улетели спецрейсом из Беслана в Москву с ним и главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым.

* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом