Умер Алексей Авраменко, глава Минтранса Белоруссии Фото: из соцсетей

Умер Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Белоруссии. Ему было 46 лет. О скоропостижной смерти чиновника рассказали в издании БелТА.

Причину смерти главы белорусского Минтранса пока не называют.

Алексей Авраменко занимал должность главы Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии с 2019 года. До этого он был первым заместителем министра.

Ранее стало известно о смерти Валерия Манилова, бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил России. Он скончался на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Его похороны прошли на военном кладбище в Мытищах третьего июля.

Также 30 июня стало известно о смерти экс-концертмейстера Большого театра Натальи Разсудовой. Она умерла в возрасте 84 лет, а причину смерти не называли. Ее отпевание прошло 1 июля.