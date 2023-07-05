Михаил Дегтярев встретился с новым начальником УФНС по Хабаровскому краю

За первые пять месяцев 2023 года бюджет региона получил 56 миллиардов налоговых доходов. Фото: правительство Хабаровского края

На прошлой неделе в Хабаровском крае назначили нового начальника управления федеральной налоговой службы. Им стал Александр Лукьянчиков. Губернатор Михаил Дегтярев обсудил с новым руководителем развитие налогового потенциала региона при совместной работе краевого правительства и налоговых органов.

В ходе рабочей встречи стороны обозначили направления, требующие обоюдного пристального внимания. В их числе качество администрирования платежей, поддержка предпринимателей и инвесторов, сокращение теневой экономики. Глава региона заявил, что темпы поступления налогов не должны замедляться, несмотря на сложившиеся сегодня условия.

- За январь-май 2023 года консолидированный бюджет Хабаровского края получил 56 миллиардов рублей налоговых доходов. Этому способствует, прежде всего, общественно-политическая стабильность, так как инвесторы доверяют властям, не сворачивают производства и запускают новые проекты, - пояснил Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Комфортное взаимодействие налогоплательщика с государством обеспечивается посредством общего социально-экономического развития края и изменившихся сроков уплаты - новый институт единого налогового счета налогоплательщика и единого налогового платежа заработал в регионе 1 января 2023 года.

Вместе с этим, в полную силу реализуется утвержденный еще в 2020 году план взаимодействия краевых властей и органов МСУ, предполагающий мобилизацию доходов в бюджет. Губернатор отметил положительную динамику в данном направлении и заявил, что все усилия администраций, министерств и регионального УФНС будут направлены на выполнение поставленных президентом России задач.

Александр Лукьянчиков, в свою очередь, озвучил приоритетные для службы задачи, которыми остаются бюджеты и администрирование налогов.

- Кроме того, сегодня налоговым органам предстоит заниматься формированием правильной, доверительной, предсказуемой и эффективной работы с различными категориями налогоплательщиков, - добавил руководитель краевого УФНС.

В завершении встречи участники выразили готовность сотрудничать плечом к плечу на благо всего региона. По словам Михаила Дегтярева, в этом помогут профессиональные навыки и опыт нового главы ведомства.