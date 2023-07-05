Министерство соцзащиты населения Кузбасса получило грант на открытие двух семейных МФЦ

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.​

В Кузбассе появятся два семейных многофункциональных центра, ориентированных на помощь родителям с детьми. Грант на их создание выиграло региональное министерство соцзащиты населения. Кузбасс вошел в число 32 регионов, где будет реализован этот проект. Приоритетом в работе МФЦ станет оказание помощи семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, центры будут оказывать социальную, юридическую и психологическую поддержку.

«Идею создания таких площадок поддержал президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени», - рассказал глава Кузбасса Сергей Цивилев. - Мы всесторонне поддерживаем многодетные, неполные и малообеспеченные семьи с детьми. Теперь у них появится возможность получать комплексную бесплатную помощь по принципу «одного окна». Центры откроются для жителей северной и южной агломераций, чтобы обеспечить доступность этого вида социальной помощи».

Первый МФЦ начнет работу в Междуреченске в декабре 2023 года, второй – в Кемерове в третьем квартале 2024 года.