Губернатор Гладков: женщина ранена при обстреле города Валуйки со стороны ВСУ Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

При обстреле города Валуйки со стороны Вооруженных сил Украины одна женщина получила ранения. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— Есть одна пострадавшая - женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Гладков также подчеркнул, что обстрел длился больше часа, а система ПВО сбила на подлете к городу три цели и один беспилотник. По частному сектору ВСУ выпустили 12 снарядов из РСЗО «Град».

По его словам, повреждения зафиксированы в восьми частных домах, а также повреждена ЛЭП. Оператиные и аварийный службы работают над устранением последствий прилетов.

Ранее Вячеслав Гладков рассказал, что украинские войска обстреляли шесть районов Белгородской области. Обошлось без пострадавших.