Авиакомпании предупредили о возможной остановке полетов на "кукурзниках" Ан-2 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Российские авиакомпании столкнулись с риском остановки полетов на «кукурузниках» Ан-2 из-за трудностей с поставками деталей из-за рубежа. Об этом рассказали РБК со слов участников заседания рабочей группы «Развитие авиационных перевозок и региональных аэропортов».

Специалисты рассказали, что поставка запчастей осложнилась сама по себе, запчасти существенно подорожали. На заседании заявлялось о необходимости наладить производство около 60 видов комплектующих для Ан-2 в России.

В пресс-службе Минпромторга заявили, что уже провели необходимые работы с производителями, которые нацелены на разработку и создание авиационной техники, которая станет заменой Ан-2. Уже к 2024 году для их замены перевозчики получат новые самолеты «Байкал».

Ранее KP.RU рассказывал, что легендарный российский самолет Ан-2 вскоре завершит свою карьеру. Их место займут новые воздушные суда «Байкал».