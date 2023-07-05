Министр обороны Украины Резников признал преимущество российского оружия

Министр обороны Украины Резников: российские РЭБ подавляют GPS-наведение и HIMARS Фото: EAST NEWS

Украинский министр обороны Алексей Резников признал, что системы радиоэлектронной борьбы России способны подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS. Об этом пишет Financial Times.

По словам главы Минобороны Украины, боеприпасы с GPS-наведением, предназначенные для артиллеристов и РСЗО HIMARS являются очень точными. Однако, мощные радиоэлектронные системы российской стороны способны их подавить.

"Российская сторона придумывает контрмеру, мы говорим об этом нашим партнерам, и они создают новую контрмеру против этой контрмеры", - заявил Резников.

Также, по данным министра обороны, не так давно были подписаны соглашения на техобслуживание с оборонной компанией Британии Babcock International, Франции - Nexter Systems и Германии - Rheinmetall, известной изготовлением танков Leopard.

Между тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил о том, что Германия и Дания поставят Украине в ближайшие недели десятки танков Leopard 1A5.