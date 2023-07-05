Сибирская язва обнаружена у четырех человек в Туве Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Туве у четырех человек диагностировано заболевание сибирской язвой, сообщает республиканское управление Россельхознадзора.

Как передает «КП – Красноярск», 30 июня был госпитализирован житель села Бижиктиг-Хая, у которого был подтвержден диагноз «сибирская язва». Известно, что мужчина занимался убоем лошади для сдачи мяса, и спустя неделю почувствовал себя плохо, после чего обратился за медицинской помощью.

В настоящее время медики и сотрудники Роспотребнадзора пытаются не допустить дальнейшего распространения заболевания на территории Тувы, отмечается в сообщении. В хозяйстве, где был выявлен возбудитель сибирской язвы, содержатся 74 лошади, 34 головы крупного рогатого скота и шесть собак – их не вакцинировали.

Напомним, 24 марта зараженное сибирской язвой мясо изъяли в Чувашии. Сообщалось, что данная продукция была продана двум жительницам республики для личного потребления