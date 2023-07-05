Резников: представитель Китая не поверил, что Patriot смог перехватить «Кинжал»

Представитель Китая не поверил, что американский Patriot смог перехватить «Кинжал» Фото: EAST NEWS

Спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй не поверил Украине в способности американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot перехватить российский ракетный комплекс «Кинжал». Об этом в интервью Financial Times посетовал глава минобороны Украины Алексей Резников.

По словам Резникова, представитель Китая уехал из Киева, отказавшись от ознакомления с доказательствами украинской стороны.

Отметим, в статье Financial Times говорится о том, что украинцы якобы сбили более десятка «Кинжалов», однако никаких доказательств тому не приводятся. В Минобороны РФ, в свою очередь, заявляли о неспособности Patriot сбить «Кинжал» из-за того, что американский комплекс не предназначен для перехвата целей на такой большой скорости.

Напомним, ранее KP.RU рассказал об исследовании издания Military Watch Magazine, согласно которому удар «Кинжала» по Patriot на Украине продемонстрировал уязвимость США в Тихом океане.