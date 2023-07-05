ТАСС: российский аналог H&M Home и Zara Home откроется осенью 2023 года Фото: REUTERS

Российский аналог H&M Home и Zara Home — Redecoro, может открыть первые магазины уже осенью 2023 года. Об этом рассказали ТАСС со слов управляющего партнера компании Анастасии Кондаковой.

— До конца 2023 года мы откроем в Москве два офлайн и один онлайн-магазин. Первый, площадью 370 квадратных метров, появится уже осенью в ТЦ "Метрополис". В ближайшие пару лет планируем открытие до 50 магазинов по всей России и СНГ, — рассказала Кондакова.

Она добавила, что осенью этого года бренд представит первую собственную линейку домашнего декора, посуды, текстиля и товаров для кухни. Дизайн коллекции будет сочетать в себе скандинавскую и этническую стилистику, а ориентироваться конечный продукт будет на средний ценовой сегмент.

Также Анастасия Кондакова подчеркнула, что бренд не планирует копировать продукцию западных брендов, а нацелен именно на создание собственной продукции.

Ранее стало известно, что пришедшие на смену Zara и Bershka бренды смогут открыться в России только в 2024 году. Отмечается, что на данный момент развитие новых имен стоит на паузе.