Памфилова: На выборы глав субъектов РФ выдвинуты 116 кандидатов в 21 регионе

Элла Памфилова Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выборы глав субъектов России выдвинуты 116 кандидатур в 21 регионе, сообщила председатель Центрального избирательного комитета (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

«Что касается выборов руководителей наших регионов таких у нас 21 регион, в которых будут выбираться руководитель исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Уже сейчас выдвинулось 116 кандидатов», – сказала она в ходе заседания ЦИК.

По словам Памфиловой, 106 кандидатов выдвинуты от партий, десять будут баллотироваться в качестве самовыдвиженцев. На выборы в Законодательные собрания регионов сейчас выдвинуты 1 643 кандидата в 20 субъектах страны, добавила глава ЦИК.

Как писал сайт KP.RU, ранее Памфилова предупредила, что в случае ухудшения ситуации в новых регионах России ЦИК имеет право отложить выборы в них. На данный момент запустить в новых регионах электронное голосование не планирутся, поскольку это технически сложно, отметила она.