Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Хакеры атаковали сайт и мобильное приложение «Российских железных дорог», сообщает пресс-служба компании.

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу», – сказано в Telegram-канале РЖД.

В настоящее время продажа билетов в кассах на станциях и вокзалах осуществляется в штатном режиме, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что хакеры взломали базу данных одного из отделений национальной системы здравоохранения Великобритании. Они атаковали кластер системы здравоохранения, состоящий из шести больниц и десяти клиник. В базе данных хранится информация о 2,5 миллиона пациентов.

Речь идет о хакерской группировке BlackCat, также известной как ALPHV. Хакеры угрожали опубликовать конфиденциальную информацию о сотрудниках и пациентах.