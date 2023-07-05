«Я до сих пор не верю!»: 8-летняя Раисат поделилась деталями встречи в Путиным

8-летняя Раисат назвала встречу с Путиным в Кремле сном Фото: администрация Республики Дагестан

После встречи с президентом России Владимиром Путиным восьмилетняя девочка Раисат из Дагестана до сих пор не может поверить, что это действительно произошло наяву, а не во сне. Об этом рассказал отец девочки Ахмед в беседе с «КП-Ставрополь».

— Раисат у меня скромная, держит эмоции внутри себя, выплескивает все уже наедине с нами. Но когда она увидела президента в Кремле — растерялась, сразу подбежала к нему и обняла. Сказала ему, что она сильно его любит и он самый лучший президент, — подметил отец девочки.

Он также вспомнил, что в тот день, когда глава государства посетил Дагестан, он был на работе, а жена с дочкой пошла прогуляться и даже не подозревала, что президент выйдет пообщаться с жителями. После этого жена прислала ему видео, где Раисат плачет из-за того, что так и не смогла увидеть Владимира Путина из-за толкучки.

Ахмед рассказал, что встреча длилась меньше часа, но эмоций у дочери и всей семьи осталось на всю жизнь. Он отметил, что Раисат интересовалась главой государства с раннего детства и спрашивала, «кто этот дядя, которого всегда показывают по телевизору». Двое других детей Ахмеда также трепетно относятся к Владимиру Путину.

Ранее KP.RU рассказывал, что президент Путин пригласил плакавшую девочку из Дагестана в Кремль. Он лично провел для нее и ее родителей экскурсию.