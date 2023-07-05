Олег Кувшинников: начинаем реставрацию вологодского кремля к будущему юбилею города

В июле начнутся работы на двух самых старых объектах вологодского кремля - Пятницкой башне и Северной стене, сообщил губернатор области Олег Кувшинников в своем телеграм-канале

«Эпоха больших перемен наступает для Вологодского кремля. Сегодня подписали договоры на выполнение реставрационных работ на первых двух объектах. Эту инициативу лично поддержал Президент России Владимир Путин», - написал глава региона.

На восстановление двух объектов выделено более 80 миллионов рублей из региональной казны с последующим восстановлением из федерального бюджета. Все работы будут проводиться с минимальным ущербом для посетителей Вологодского музея-заповедника, который располагается на территории кремля.

Задача реставраторов – восстановить внешний вид Пятницкой башни и Северной стены на период XVII века. Специалисты откроют для посетителей заложенные ворота в стене, которые вели в архиерейский сад, отреставрируют подлинные и восстановят утраченные элементы башни по архивным данным, откроют взору посетителей киот для иконы, который располагается над дверным проемом Пятницкой башни. Отреставрированные помещения оснастят инженерным оборудованием для использования под нужды музея. Работы на первых объектах планируют завершить в конце 2024 года.

«Ансамбль Вологодского кремля - это сердце Вологды. Скоро оно по-новому откроется для вологжан и гостей города. Реставрация расширит не только возможности для музея-заповедника, но также сделает ранее закрытые для вологжан помещения доступными», - сказал Кувшинников.

Вологодский кремль – бывшее Архиерейское подворье, которое в XVI - XX веках служило резиденцией вологодских архиепископов и епископов, духовный центр Вологодчины на протяжении 450 лет с момента основания Вологодской и Великопермской епархии в 1558 году.