Руководителей ФСИН в Крыму и Севастополе задержали за получение взяток Фото: Архив "КП"

Сотрудники ФСБ задержали первого замначальника УФСИН по Республике Крым и Севастополю, исполняющего обязанности начальника СИЗО-2 и замначальника СИЗО-1 по подозрению в получении взяток.

Как передает «КП – Крым» со ссылкой на Управление Следственного комитета по региону, фигуранты дела получали взятки от директора петербургской компании, которая поставляла товары заключенным СИЗО, приобретенным через интернет-магазин фирмы. Руководители СИЗО оказывали компании покровительство и провозили бандероли без досмотра.

Кроме того, были задержаны и другие подозреваемые, в частности руководители фирмы, поставлявшей посылки в следственный изолятор. Следователи провели обыски, изъяв предметы и документацию, представляющую интерес для следствия, говорится в сообщении.

Напомним, в начале июня в Воронеже за получение взятки был задержан начальник управления по вопросам миграции МВД.