У Британии осталось всего 40 боеспособных танков Фото: REUTERS

Армия Великобритании располагает в настоящее время только 40 боеспособными танками, поэтому не сможет противостоять России в случае прямого столкновения с ней, заявили британские СМИ,

По информации Daily Mail, «у Британии всего 40 танков и около дюжины фрегатов и эсминцев, готовых к военным действиям. Как отмечает издание, Великобритании будет трудно вести боевые действия против России.

В публикации подчеркивается, что британская армия сегодня самая маленькая по масштабам со времен Наполеона Бонапарта. В то же время Соединенное Королевство должно по документам отправить для НАТО 200 танков, о чем сообщил член парламента Великобритании Марк Француа.

Напомним, ранее стало известно, что армия Великобритании переживает упадок на фоне огромной военной поддержки Вооруженных сил Украины. Военный обозреватель Макс Хастингсосообщил, что из-за снабжения украинской армии Вооруженные силы королевства находятся в кризисе. По его словам, не спасает положение даже помощь правительства в размере 24 миллиардов фунтов стерлингов.