Голикова заявила о сохраняющейся зависимости России от иностранных лекарств

Зависимость России от некоторых иностранных препаратов все еще сохраняется Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зависимость России от некоторых иностранных препаратов все еще сохраняется, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Еще сохраняется зависимость страны от поставок ряда лекарственных препаратов, пока не замещенных нашей продукцией», – сказала она в ходе правительственного часа, посвященного реализации государственной социальной политики.

По словам вице-премьера, 20% всех лекарств из перечня жизненно важных состоят из субстанций иностранного производства, несмотря на то, что они выпускаются в России.

На фоне спецоперации на Украине страны Евросоюза и США ввели многочисленные санкции. Сайт KP.RU ранее разбирался, как они скажутся на доступности лекарств, есть ли риск перебоев с поставками препаратов в аптеки и больницы и угроза резкого роста цен, ведь не секрет, что значительную часть сырья для них Россия получает из-за рубежа.