Звезда "Детей шпионов" Дерил Сабара и певица Меган Трейнор вновь стали родителями

Звезда "Детей шпионов" Дерил Сабара и певица Меган Трейнор стали родителями дважды. Фото: соцсети

Звезда фильма "Дети шпионов", актер Дэрил Сабара и певица Меган Трейнор стали родителями во второй раз. Радостной новостью о пополнении актер поделился на своей странице в социальных сетях.

У 31-летнего артиста и его 29-летней жены родился сын, которого они назвали Барри Брюс.

"1 июля на семилетнюю годовщину нашего первого свидания мы приветствовали Барри Брюса Трейнора. Он родился большим мальчиком, восемь фунтов и семь унций", - написала Меган в личном блоге.

Ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения. Это второй сын для пары, они уже воспитывают 2-летнего Райли.

Между тем российская актриса и звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина также готовится стать мамой во второй раз. Она рассказала о своем знакомстве и отношениях с женихом Евгением Апанасевичем.