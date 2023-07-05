Рогов заявил, что на фоне провокаций Киева у сотрудников Запорожской АЭС нет паники Фото: из соцсетей

Украинские СМИ начали сеять панику среди населения вокруг Запорожской АЭС. В эфире радио «Комсомольская правда» руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на самом деле происходит на ЗАЭС

— На Запорожской АЭС на самом деле ситуация спокойная, у работников нет паники. Они выполняют свои обязанности. Безопасность обеспечивают Росгвардия и наша армия, — заявил Рогов, добавив, что радиационный фон находится в пределах нормы.

При этом, в городе, подконтрольном Украине, люди настолько подверглись информационным провокациям, что скупают продукты и смотрят прямую трансляцию с ЗАЭС, которую запустили киевские СМИ для создания видимости того, что якобы произойдет «что-то страшное».

При этом, Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что никакой взрывчатки на Запорожской АЭС нет.

Ситуация находится под постоянным контролем, а российские системы ПВО и РЭБ работают отлично, не давая Украине провести атак на станцию.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя призвал Запад не допустить украинских диверсий на Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что любой инцидент на ЗАЭС приведет к ужасным последствиям, возможно, для всего мира.