Песков: Все поручения по делу о нападении на Милашину и Немова в Чечне даны

В Кремле прокомментировали ситуацию с нападением на Милашину и Немов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все поручения по делу о нападении на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова даны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков сообщил журналистам, что Следственному комитету Российской Федерации были даны все поручения по делу о нападении на Милашину и Немова.

“Работа сейчас ведется, давайте просто дождемся. Вся реакция была озвучена, и все действия сейчас предпринимаются”, - сообщил официальный представитель Кремля.

Напомним, 4 июля поступили сообщения о том, что Милашина и Немов были избиты в Грозном неизвестными, когда из аэропорта направлялись в суд на заседание по делу Заремы Мусаевой. 5 июня избитые Милашина и Немов были доставлены из Беслана в Москву спецбортом.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, в свою очередь, поручил компетентным службам установить личности напавших на журналистку и адвоката.