RTN: Куба пользуется высоким спросом у россиян даже в несезон Фото: EAST NEWS

Туроператоры рассказали о высоком спросе на Кубы у россиян, даже несмотря на то, что летний период считается несезоном. Первый прямой рейс авиакомпании «Россия» на курортный город Варадеро первого июня был полностью загружен. Об этом рассказали на портале RTN.

— Россияне соскучились по Кубе, да и Куба по нам тоже. Сейчас отельеры Варадеро дают специальные цены, эксклюзивные пакеты, добавляют бесплатно премиум-обслуживание только для российского рынка, показывая тем самым, что очень хотят видеть россиян, — рассказала руководитель направления компании «Библио-Глобус» Кристина Александрова.

Она также подчеркнула, что сразу же после открытия продаж начался большой спрос у людей, которые стали выбирать именно Кубу вместо Турции, Египта и Мальдив.

Ранее KP.RU рассказывал, что необходимо знать перед полетом на Кубу из России. Например, россиянам для посещения страны не нужны визы, а вот цены сравнимы с путешествием на Сейшелы.