Песков опроверг данные о предостережении Си Цзиньпином Путина о ядерном оружии

Утверждения о том, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин якобы предостерег президента России Владимир Путина от использования ядерного оружия на Украине, являются вымыслом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не могу это подтвердить. Я лишь могу вам сказать, что по итогам этого важного визита председателя Си в Москву было предоставлено достаточно много информации, были заявления для прессы. Суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам заявления документах. Информации очень много, а все остальное является вымыслами», – сказал представитель Кремля.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Си Цзиньпин якобы предостерег Путина от применения ядерного оружия на Украине. Отмечалось, что политики обсудили этот вопрос во время визита китайского лидера в Москву в марте этого года. По словам собеседников издания, председатель КНР испытывает беспокойство из-за конфликта на Украине.

Как писал сайт KP.RU, президент России допустил, что РФ может использовать ядерное оружие, если будет создана угроза безопасности стране, но пока такой необходимости у Москвы нет.