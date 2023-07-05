Андрей Кондрашов назначен гендиректором ТАСС

Новым генеральным директором информационного агентства ТАСС назначен Андрей Кондрашов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС/фотохост-агентство ТАСС

Новым генеральным директором информационного агентства ТАСС назначен Андрей Кондрашов, сообщает пресс-служба правительства России.

«Информационное агентство ТАСС возглавил Андрей Кондрашов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Сергей Михайлов освобожден от должности генерального директора холдинга по собственному желанию», – сказано на сайте кабмина.

Андрей Кондрашов окончил факультет журналистики Независимого эколого-политологического университета в Москве и магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Политология». Работал собственным корреспондентом ВГТРК по Центральной Азии, освещал работу Государственной думы, входил в состав кремлевского пула, был ведущим программ «Вести» и «Вести недели».

В 2018 году Кондрашов стал заместителем генерального директора ВГТРК, курируя информационное направление холдинга. Он является лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационных программ» и специальной премии «За отражение истории», а также имеет государственные награды, в том числе за работу в горячих точках и освещение событий в Крыму.