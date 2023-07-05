Правительство определило перечень данных, которые компании могут не раскрывать

Правительство определило перечень данных, который компании могут не раскрывать Фото: REUTERS

Правительство Российской Федерации определило перечень информации, которую компании-эмитенты ценных бумаг не имеют права раскрывать в целях защиты от санкций. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, компании не смогут раскрывать сведения о составе органов управления, а также контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов.

Также нельзя будет раскрывать сведения об аффилированных лицах и дочерних организациях, финансовых инвестициях и об операциях с валютой.

Помимо этого в документе есть и перечень оснований, при наличии которых компании могут не раскрывать указанные данные. Туда входят ограничительные меры, которые уже действуют в отношении компании или организации, а также работа на территории новых регионов России.

Ранее Правительство Российской Федерации ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами. Исключением из этого постановления будут только поставки в Калининградскую область.