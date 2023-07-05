Три человека пострадали при столкновении теплохода с бетонным пирсом в Ярославле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Круизный теплоход, на борту которого находился 81 человек, протаранил бетонный пирс на набережной в Ярославле. По информации ГУ МЧС по региону, пострадали три человека.

Как пишет YAR.KP.RU, происшествие случилось утром 5 июля. Теплоход «Москва-208» с пассажирами на борту столкнулся с бетонным пирсом на Тверицкой набережной.

«Три человека пострадали, им оказывается помощь», - сообщают в региональном управлении МЧС.

Уточняется, что в настоящее время все, кто находился на судне, покинули его. Пробоин в теплоходе не зафиксировали.

Ранее сообщалось, что прогулочный теплоход врезался в набережную реки Москвы в Подмосковье. Судно протаранило берег из-за сильного ветра, были повреждены столбики ограждения и брусчатка.

Сайт KP.RU также писал о столкновении двух судов в порту Новороссийска. Теплоход Sun Unicorn кормой столкнулся со стоящим рядом теплоходом Abanoz. После чего он задел причал контейнерного терминала. В результате ЧП никто из находившихся на суше людей и экипажа не пострадал.