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НовостиПолитика5 июля 2023 10:51

Советник Пушилина сообщил, что Клещеевка находится под контролем российских сил

Информация о "взятии села бойцами ВСУ" разгоняется Киевом уже не первый день, отметил помощник врио главы ДНР
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Советник Пушилина Гагин опроверг взятие села Клещеевка украинскими войсками

Советник Пушилина Гагин опроверг взятие села Клещеевка украинскими войсками

Фото: REUTERS

Село Клещеевка в Донецкой народной республики остается под контролем российский войск, заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«На самом деле Клещеевка находится под контролем наших сил. Информацию о том, что противник взял Клещеевку, ЦиПСО разгоняет уже не первый день», – сказал он в эфире «Первого канала».

При этом Гагинн отметил, что Вооруженные силы Украины предпринимают попытки занять высоту, которая находится рядом с Клещеевкой.

Как писал сайт KP.RU, 20 января в Министерстве обороны России сообщили, что Клещеевку, которая расположена в Донецкой народной республике, взяли под контроль добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков.

Напомним, на этой неделе военнослужащие Южной группировки войск пресекли попытку наступления ВСУ под Соледаром в ДНР, уничтожив две группы украинской армии общей численностью до 70 человек.