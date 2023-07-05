Советник Пушилина Гагин опроверг взятие села Клещеевка украинскими войсками Фото: REUTERS

Село Клещеевка в Донецкой народной республики остается под контролем российский войск, заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«На самом деле Клещеевка находится под контролем наших сил. Информацию о том, что противник взял Клещеевку, ЦиПСО разгоняет уже не первый день», – сказал он в эфире «Первого канала».

При этом Гагинн отметил, что Вооруженные силы Украины предпринимают попытки занять высоту, которая находится рядом с Клещеевкой.

Как писал сайт KP.RU, 20 января в Министерстве обороны России сообщили, что Клещеевку, которая расположена в Донецкой народной республике, взяли под контроль добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков.

Напомним, на этой неделе военнослужащие Южной группировки войск пресекли попытку наступления ВСУ под Соледаром в ДНР, уничтожив две группы украинской армии общей численностью до 70 человек.