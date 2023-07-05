Лидер группы «Ногу свело» Покровский* подал иск о снятии статуса иноагента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский* обратился с исковым заявлением в Замоскворецкий суд Москвы. В нем музыкант требует от министерства юстиции России снять с него статус иностранного агента.

«В суд поступил административный иск Покровского М.С.* к Минюсту РФ с требованием снять с него статус иноагента», - рассказали ТАСС в суде.

Первое заседание по делу должно состояться 17 июля.

Напомним, в марте этого года Минюст России включил Покровского* в реестр иноагентов. Тогда сообщалось, что уехавший за рубеж музыкант открыто выступал в поддержку Украины, участвовал в сборе средств для помощи Киеву, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении россиян.

Ранее сайт KP.RU разбирался в том, почему артисты, покинувшие России, пытаются оспорить в суде их включение в список иноагентов.

* Лицо, признанное в России иноагентом