Песков не комментирует идею менять проректоров вузов без патриотического движения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 5 июля, не смог прокомментировать предложение о замене проректоров по воспитательной работе университетов, в которых отсутствует патриотическое движение.

«Я просто не знаю контекста этого разговора, поэтому не берусь комментировать что-либо по этой теме», - пояснил пресс-секретарь российского президента.

Ранее полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что считает правильным заменить проректоров по воспитательной работе тех вузов, где отсутствует патриотическое движение. Полпред уверен, что такое движение должно присутствовать в каждом высшем учебном заведении.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что, согласно опросу ВЦИОМ, большинство жителей России, а именно 91%, считают себя патриотами. Безусловным патриотом считает себя каждый второй житель РФ – это 52%. В Москве и Санкт-Петербурге патриотично настроенных жителей больше, чем в целом по стране, - 95%.