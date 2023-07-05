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НовостиВ мире5 июля 2023 11:28

Читатели Guancha осудили Киев за требование поставить Украине больше самолетов

Пользователи назвали такие просьбы чересчур наглыми
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Читатели Guancha осудили Киев за требование поставить Украине больше самолетов

Читатели Guancha осудили Киев за требование поставить Украине больше самолетов

Фото: REUTERS

Читатели китайского издания Guancha раскритиковали официального представителя ВВС Украины Юрия Игната за слова о том, что Киев рассчитывает получить больше типов военных самолетов, помимо обещанных западных истребителей F-16.

Пользователи отметили, что такие требования очень наглые и вопиющие.

"Правящая партия на Украине называется Слуга народа. Прекрасное название, только эти слуги народа в упор не видят самих украинцев", - написал один из пользователей.

"Вы хотите пригласить вооруженные силы Соединенных Штатов, разве это не конец всего?" - присоединился другой.

"Правительство Украины опять доказало, что является пешкой в руках США и Великобритании", - добавил третий.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр говорил о том, что Киев не получит запрашиваемые истребители F-16 до завершения наступления.