Читатели Guancha осудили Киев за требование поставить Украине больше самолетов Фото: REUTERS

Читатели китайского издания Guancha раскритиковали официального представителя ВВС Украины Юрия Игната за слова о том, что Киев рассчитывает получить больше типов военных самолетов, помимо обещанных западных истребителей F-16.

Пользователи отметили, что такие требования очень наглые и вопиющие.

"Правящая партия на Украине называется Слуга народа. Прекрасное название, только эти слуги народа в упор не видят самих украинцев", - написал один из пользователей.

"Вы хотите пригласить вооруженные силы Соединенных Штатов, разве это не конец всего?" - присоединился другой.

"Правительство Украины опять доказало, что является пешкой в руках США и Великобритании", - добавил третий.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр говорил о том, что Киев не получит запрашиваемые истребители F-16 до завершения наступления.