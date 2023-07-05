Медведев: Наша армия современная и героическая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в среду, 5 июля, рассказал о том, какой он считает российскую армию. Политик назвал ее современной и героической.

«Наша армия - современная и героическая», - подчеркнул зампред Совбеза на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Медведев добавил, что у российской армии присутствуют некоторые проблемы, но это присуще любой армии. Таким образом политик ответил на слова политиков стран Запада о том, что армия РФ якобы является несовременной.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к личному составу Вооруженных сил Российской Федерации, правоохранительных органов и специальных служб, отметив, что бойцы и командиры находятся на боевых позициях и отбивают атаки противника. Делают это героически, подчеркнул он.

В свою очередь, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отмечал, что российская армия сделает все для обеспечения суверенитета и безопасности своей страны.