Медведев: любую войну можно завершить либо миром, либо применением ядерного оружия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в среду, 5 июля, заявил, что любую войну можно завершить несколькими способами. Это может быть мирный договор, а может быть применение ядерного оружия, пояснил политик.

«Вообще всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро», - отметил политик на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он пояснил, что это можно сделать с помощью подписания мирного договора. Кроме того, быстро завершить войну, по мнению Медведева, получится, если применить ядерное оружие. Политик напомнил, что так сделали Соединенные Штаты в 1945 году, сбросив ядерные заряды на Хиросиму и Нагасаки в Японии.

«Они действительно тогда свернули военную кампанию», - сказал зампред Совбеза.

Однако он подчеркнул, что война была завершена очень дорогой ценой, а именно жизнью почти 300 тысяч мирных жителей двух городов.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что американская атомная бомбардировка японских городов Хиросима и Нагасаки является военным преступлением.

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