"Все чистенько, убрано": Путин оценил обстановку в новых регионах России

Путин высоко оценил обстановку в новых регионах России Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин высоко оценил обстановку в новых регионах Российской Федерации, отметив чистоту в местах, где не идут боевые действия. Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

— Все чистенько, убрано, — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин поставил задачу по скорейшей интеграции новых регионов в правовое пространство Российской Федерации. Он также подчеркнул, что земли Донбасса исторически были российскими. Также новые регионы должны как можно быстрее стать и частью российского образовательного пространства, сказал президент.